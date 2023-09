El PSC de Barcelona retira de l'ordre del dia del ple la seva proposició sobre el diàleg

BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Barcelona, que actualment governa la ciutat, ha retirat de l'ordre del dia del ple d'aquest divendres la seva proposició de suport al "diàleg que el Govern d'Espanya ha impulsat en l'última legislatura i constatar que cal continuar avançant en el foment de la convivència".

Els socialistes han decidit retirar aquesta proposició (que no esmentava l'amnistia) i mostrar el seu posicionament durant el debat de les proposicions de Junts i ERC, i del PP, que sí fan un esment explícit a l'amnistia, segons han informat fonts de la formació.

En comptes d'aquesta iniciativa, en presentaran una de suport a la gent gran, que volien presentar com a declaració institucional però que no ho han pogut fer en no tenir la unanimitat de tots els grups perquè Vox no s'hi ha afegit.