El PSC de Barcelona guanyaria avui unes eleccions municipals, baixant Junts i BComú segons un sondeig

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El PSC guanyaria ara unes eleccions municipals amb 11-12 escons (avui en té 10), seguit de Junts amb 7 (avui 11), BComú 6-7 (avui 9), ERC 6 (avui 5), PP 3-4 (avui 4), Vox 3 (avui 2), i entrarien al consistori AC amb 2 i la CUP amb 0-2, quan la majoria absoluta són 21 regidors.
Segons una enquesta de Gesop per 'El Periódico' recollida per Europa Press aquest dimecres, el PSC obtindria el 23,5% de vots, Junts el 14,8% (va guanyar els comicis anteriors), BComú el 14,2%, ERC el 13%, PP el 8,2%, Vox el 7%, AC el 5,4% i la CUP el 5% (5% és el llindar exigit per tenir 2 regidors).
Els enquestats valoren l'alcalde socialista, Jaume Collboni, amb un 5 sobre 10, seguit dels líders municipals Elisenda Alamany (ERC) amb 4,8, Janet Sanz (BComú) 4,4, Jordi Martí (Junts) 4,4, Daniel Sirera (PP) 3,3 i Gonzalo de Oro (Vox) 2,9.
El 39,3% creu que el PSC ha de governar ara en coalició amb BComú i ERC; el 59,3% recolza flexibilitzar la reserva del 30% en noves promocions a habitatge social, suavitzant l'obligació dels constructors; el 71,1% recolza mesures contra el creixement del turisme; i el 50,6% està 'més aviat en desacord' amb ampliar l'Aeroport de Barcelona.
És una enquesta amb 801 entrevistes telefòniques a majors d'edat del 15 al 19 de setembre i amb un marge d'error del +/-3,5%.