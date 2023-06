El PS impulsa un moviment "polític i ciutadà" per a la candidatura d'Andorra la Vella

Les primeres negociacions seran amb Concòrdia i Progressistes-SDP



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Socialdemòcrata d'Andorra (PS) ha anunciat l'impuls d'un moviment "polític, ciutadà i associatiu" per conformar la candidatura d'Andorra la Vella a les eleccions locals del proper mes de desembre.

Ho han donat a conèixer la secretària d'organització del partit, Maria Nazzaro, i el coordinador del comitè local d'Andorra la Vella, Sergi González, en una roda de premsa aquest dilluns.

La decisió la va prendre el comitè local de la formació a Andorra la Vella una vegada que el comitè directiu va donar "llibertat" a cada comitè per cercar possibles coalicions i candidats, adaptant-se a les circumstàncies de cada parròquia (municipi), ha dit Nazzaro.

González ha indicat que el moviment ho han de conformar "partits progressistes, associacions culturals, comerciants, ciutadans i professionals de diferents sectors" per treballar en el projecte de parròquia que volen.

El coordinador del comitè local considera que no poden esperar el setembre, han de "moure fitxa", i per això ja s'ha creat un grup de treball en el comitè per analitzar les problemàtiques existents i el futur que es vol per la parròquia, segons ha manifestat.

A més, aquesta mateixa setmana es preveu iniciar les primeres reunions amb els partits amb qui es pensa que es pot configurar la candidatura.

Concretament, amb Progressistes-SDP, escindits del PS i amb qui van concórrer a les passades eleccions generals, i amb Concòrdia, partit de nova creació que s'ha convertit en el principal de l'oposició en el Consell General (Parlament).

ESTRATÈGIA

González ha insistit que la fórmula que proposen no és "una eina electoral ni tampoc estratègia política", i menys, ha dit, una coalició de partits per repartir cadires.

Ha assegurat que la seva opció és "un pas necessari" per crear un projecte sòlid que respongui les necessitats de la gent d'Andorra la Vella.

De la mateixa forma asseguren que no imposen d'entrada un candidat de la seva formació ni tampoc noms en les llistes.

Afirmen que la intenció és "obrir una fulla en blanc" per omplir-la amb les idees i projectes que tothom pugui aportar.

La idea dels socialdemòcrates és que al setembre es puguin tenir definits els pilars del projecte així com el lideratge.