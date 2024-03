Un projecte a favor de les dones programadores guanya el Premi Maria Aurèlia Capmany de Barcelona

BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

El projecte 'Trenquem els Codis: per la igualtat de gènere al sector tecnològic' de l'associació Factoria F5, dedicada a impulsar la presència de dones programadores en el sector tecnològic, ha guanyat el 38è Premi 8 de Març-Maria Aurèlia Capmany de l'Ajuntament de Barcelona.

El consistori va lliurar el premi aquest dilluns a la tarda en un acte al Saló de Cent, després de la valoració del jurat, que el va definir com un "projecte innovador, desenvolupat des d'una perspectiva de gènere i de justícia social", informa en un comunicat.

Aquest any, amb el lema 'Trenquem el sostre de vidre', el premi vol fer un reconeixement a les entitats i projectes que treballen per promoure accions positives per erradicar la segregació vertical en els diferents sectors econòmics i socials, i per fomentar el lideratge i l'empoderament de les dones en les organitzacions.