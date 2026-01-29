Publicat 29/01/2026 12:35

Un programa de la Diputació de Barcelona va aconseguir preservar 439 ocupacions de 213 empreses el 2025

El programa Mentoring, impulsat per la Diputació de Barcelona i la Fundació Autoocupació, va aconseguir preservar 439 llocs de feina gràcies a l'acompanyament que van fer 35 empresaris i directius a les 213 petites empreses participants en l'edició 2025.

En un comunicat aquest dijous, la Diputació afirma que els resultats del programa, vehiculat a través dels 48 Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) repartits per la demarcació, mostren la seva consolidació com a eina estratègica de suport a negocis emergents o en procés de consolidació.

Els CLSE que van aconseguir conservar més llocs de feina són el de l'Ajuntament de Terrassa, amb 69; el de l'Ajuntament de Molins de Rei, amb 63, i el de Vilafranca del Penedès, amb 38.

