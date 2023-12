La producció de Calixto Bieito de l'òpera 'Carmen' de Bizet torna al Liceu de Barcelona

Compta amb Clémentine Margaine i Varduhi Abrahamyan en el paper de Carmen



El Gran Teatre del Liceu de Barcelona recupera a partir del 3 de gener la producció de Calixto Bieito de l'òpera 'Carmen', de Georges Bizet, quan es compleixen gairebé 25 anys de l'estrena d'aquesta versió del clàssic.

En roda de premsa, la repositora de l'òpera, Lucía Astigarraga, ha afirmat que la posada en escena de Bieito "treu tot el que és prescindible i arriba a una essència molt pura", més enllà de l'estètica i decorats que es tenen interioritzats de la peça.

Astigarraga ha ressaltat la vigència de la peça de Bieito --amb la qual va debutar al món de l'òpera--, que "es redimensiona passats els 25 anys", i ha remarcat que lluny de desdibuixar-se guanya força sent cada vegada més pertinent.

Ha subratllat que la posada en escena de Bieito està "despullada del costumisme, però no s'allunya de la seva essència" i de la seva connexió amb l'essència humana, i ha assenyalat que és fàcil reposar peces quan estan tan ben fetes.

Les funcions en el Liceu, que es perllongaran fins al 17 de gener, tindran de forma alterna a Clémentine Margaine i Varduhi Abrahamyan en el rol de Carmen, i Michael Spyres i Leonardo Capalbo, en el de Don José, sota la batuta de Josep Pons.

Pons ha explicat que la música de 'Carmen' se circumscriu en aquesta cerca d'una personalitat per part de l'òpera francesa, per distanciar-se de la italiana i alemanya, i amb la qual fa un viatge al seu passat a l'època daurada de Versalles per aconseguir un "llenguatge d'orquestració subtil".

El director musical del Liceu ha afirmat que 'Carmen' suposa una "combinació sàvia" en barrejar personatges del poble amb una música refinada i d'una delicadesa enorme.

CARMEN

La cantant Clémentine Margaine ha celebrat poder interpretar aquesta 'Carmen' a Barcelona després d'haver-la cantat en teatres de tot el món, i ha dit que no és una producció fàcil, ja que "tota la concentració" se situa sobre els personatges.

Margaine ha remarcat que, malgrat que el vestuari d'aquesta producció és modern, la modernitat del personatge de Carmen va més enllà dels vestits o l'ambientació: "El cor del personatge ho supera tot. És sempre modern. No hi ha una producció en la qual no se senti actual".

Per la seva banda, Varduhi Abrahamyan ha remarcat que la versió de Bieito és la seva preferida per la seva força i energia, en la qual el minimalisme escènic atorga molta força als personatges, i ha reivindicat que amb el temps Carmen "s'ha convertit en un himne del que és la dona".

PRODUCCIÓ ESTRENADA EN 1999

El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, ha explicat que totes les funcions de 'Carmen' estan dedicades a l'exdirector del Festival de Peralada Luis López Lamadrid, mort el passat mes d'agost, i ha recordat que va ser un dels impulsors de l'obra: la producció de Bieito es va estrenar en el Festival de Peralada (Girona) el 1999.

Ha recordat que l'obra de Bizet es va estrenar a París en 1875 basada en la novel·la de Prosper Mérimée, ha estat representada en 229 ocasions al Liceu, i ha remarcat la vigència d'aquesta producció de Bieito, que té set sets actualment repartits per tot el món.