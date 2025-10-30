El príncep Andrés perd els seus títols i és expulsat de Windsor per les acusacions de vincles amb Epstein

MADRID 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La família real britànica ha anunciat aquest dijous que el rei de Carles III ha iniciat el procés formal per retirar els títols al príncep Andrés, enmig de les acusacions amb el delinqüent sexual convicte Jeffrey Epstein, i ha estat expulsat de la mansió en la qual residia a Windsor, a l'oest de Londres.
"El príncep Andrés passarà a ser conegut com Andrés Mountbatten Windsor. Fins avui, el seu contracte d'arrendament de la Royal Lodge li ha brindat protecció legal per continuar residint allí. Se li ha notificat formalment la rescissió del contracte i haurà de traslladar-se a un altre habitatge privat", resa un comunicat de Buckingham Palace.
Segons han sostingut, aquestes mesures són "necessàries encara que continua negant les acusacions en contra seva". "Les seves majestats desitgen deixar clar que els seus pensaments i simpaties han estat, i seguiran estant, amb les víctimes i supervivents de qualsevol forma d'abús", han conclòs.