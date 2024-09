Primera nit amb talls totals de circulació a la ronda de Dalt de Barcelona

BARCELONA, 6 set. (EUROPA PRESS) -

Les obres a la ronda de Dalt de Barcelona obliguen a realitzar talls totals de circulació a la franja nocturna per poder fer la pavimentació dels carrils i labors de pintura i senyalització, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat, en el qual precisa que el tràfic es desviarà pel lateral de la via per minimitzar les molèsties ocasionades als usuaris.

Els talls s'allargaran durant 5 nits consecutives, en les quals el tràfic estarà tallat per trams entre les 22.30 i es reobrirà entre les 4.30 i les 10.00, depenent del dia, el sentit de la marxa i el carril afectat.

La d'aquest divendres serà la primera nit amb talls totals a partir de les 22.30 en tots dos sentits per poder fer la pavimentació de la via i el tràfic es reobrirà al carril lent a partir de les 6.00 i al central a les 8.00 del dissabte.