La presentació d'equips del Tour 2026 anirà del Recinte Sant Pau a la Sagrada Família

Collboni afirma que el 2 de juliol es farà la "millor sortida que hagi tingut mai" el Tour de França

BARCELONA, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat aquest dimarts que la presentació dels equips del Tour de França 2026 el 2 de juliol el 2026 sortirà del Recinte Modernista de Sant Pau i anirà fins la Sagrada Família passant per l'avinguda Gaudí, per "la unió del ciclisme i l'arquitectura".

La ciutat també serà capital de l'arquitectura de la Unesco el 2026, ha recordat en una roda de premsa des del Recinte juntament amb el conseller d'Esport de la Generalitat, Berni Álvarez, i el regidor d'Esport de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé.

"Serà la sortida més especial o la millor que hagi tingut mai el Tour de França", ha assegurat Collboni sobre el trajecte entre els dos monuments, i ha afegit que la presentació demostrarà l'amor de la ciutat per la bicicleta.

També ha subratllat que serà la "primera vegada" que la presentació dels equips trepitgi tres escenaris, amb el recorregut que plantegen, i ha destacat la culminació de la benvinguda als equips a la façana del Naixement de la basílica.

CONTRARELLOTGE EL 4 DE JULIOL

Barcelona acollirà el 4 de juliol del 2026 una contrarellotge que sortirà del Fòrum i acabarà a Montjuïc, el 5 se celebrarà una etapa que sortirà de Tarragona i acabarà a la capital catalana i el 6 els ciclistes sortiran de Granollers (Barcelona) per acabar en territori francès.

ÁLVAREZ I ESCUDÉ

El conseller Álvarez ha reiterat l'aposta de la Generalitat pels esdeveniments esportius i amb uns requisits "innegociables", com el retorn econòmic a la ciutat, la sostenibilitat i l'oferta cultural abans, durant i després de l'esdeveniment.

Escudé ha dit que han pensat la sortida com una "gran festa perquè hi participin els veïns i els aficionats al ciclisme, acostant l'esdeveniment al nombre més gran de persones possible i fent que els equips s'emportin una experiència per a la resta de la seva vida".