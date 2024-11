Premis 42 guardonen obres de Joan Roca, Elaine Vilar i Catriona Ward i la trajectòria de César Mallorquí

Els premis reconeixen les millors contribucions literàries en l'àmbit dels gèneres fantàstics

La 4ª edició dels Premis 42, que reconeixen les millors contribucions literàries de 2024 en l'àmbit dels gèneres fantàstics, ha guardonat aquest divendres obres d'escriptors com Joan Roca, César Mallorquí, Catriona Ward, Becky Chambers, Mireia Lleó, Edgar Cotes, Elaine Vilar, Beatriz Alcana i Patricia García-Rojo.

Els premis s'han concedit en el marc del Festival 42, organitzat per l'Institut de Cultura de Barcelona, en un acte a la fàbrica Fabra i Coats de Barcelona, segons un comunicat del consistori.

Joan Roca, autor de 'Sota el fang' (La Magrana), ha guanyat el premi a la millor obra original en català, mentre que César Mallorquí ha rebut el Premi 42 Honorífic.

El premi a la millor obra juvenil en català ha estat para Mireia Lleó amb 'Sota la cendra' (Obscura), i Edgar Cotes, amb 'Un Àngel Cruel' (Spècula), ha guanyat el de revelació en català.

Per la seva banda, el guardó a la millor obra traduïda en català ha estat per 'Pregària per als tímids com els arbres' de Becky Chambers (Mai Més), a càrrec d'Anna Llisteri, i la de millor clàssic traduït a aquesta llengua ha estat per 'La paret' de Marlen Haushofer (Angle), realitzada per Carlota Gurt.

En castellà, amb 'El cielo en la selva' (LAVA), Elaine Vilar s'ha imposat en la categoria de millor obra original; Beatriz Alcana en la de revelació amb 'Teseo en llamas' (Edicions del Vent), i Patricia García-Rojo en la de millor obra juvenil amb 'El verano en que llegaron los lobos' (SM).

El premi a la millor obra traduïda al castellà ha estat la de 'La bahía del espejo' de Catriona Ward (Runas), a càrrec de Cristina Macia.