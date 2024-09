El Prat, Sant Boi, Gavà, Cerdanyola, Viladecans i Barberà impulsen les seves ZBE

S'incorporaran al sistema de control i sancions a partir de l'1 de gener del 2025

BARCELONA, 13 set. (EUROPA PRESS) -

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els municipis metropolitans del Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Gavà, Cerdanyola del Vallès, Viladecans i Barberà del Vallès han començat a impulsar de manera coordinada noves zones de baixes emissions (ZBE) locals, ha informat l'AMB en un comunicat aquest divendres.

Durant aquest 2024, l'AMB i aquests 6 ajuntaments estan duent a terme la implantació gradual i coordinada d'aquestes noves àrees, i actualment "s'està treballant perquè tots els reglaments municipals estiguin en vigor tan aviat com sigui possible".

També s'estan ultimant els treballs tècnics de la plataforma de control (instal·lació de càmeres i integració de les càmeres al Registre metropolità), que es preveu que acabin el 31 de desembre del 2024 i que les primeres sancions s'emetin a partir de l'1 de gener del 2025.

Les noves ZBE s'han incorporat al sistema automàtic de control i sancions metropolità, i seguiran les mateixes exempcions, autoritzacions, normativa d'accés i circulació de la ZBE Metròpolis de Barcelona, que inclou la ZBE Rondes BCN.

La ZBE Rondes Barcelona està conformada pels municipis de Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Sant Adrià de Besòs i les dues ZBE locals de Sant Cugat del Vallès i Sant Joan Despí.

Els vehicles que no tinguin el distintiu ambiental de la DGT (0, ECO, B, C) no podran accedir a les noves ZBE locals ni circular-hi de dilluns a divendres feiners de 7 a 20 hores, tot i que l'AMB recorda que el model metropolità d'ordenances preveu exempcions i autoritzacions per a la població amb rendes més baixes o els professionals amb edat pròxima a la jubilació.