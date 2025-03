El Prat de Llobregat (Barcelona) estrena un patinòdrom a l'antic camp de futbol de parc Nou

L'obra ha estat cofinançada per l'AMB i ha suposat una inversió de 2.298.618,95 euros

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l'Ajuntament del Prat de Llobregat han presentat aquest dissabte un patinòdrom a l'antic camp de futbol del parc Nou, segons ha informat l'administració supramunicipal en un comunicat.

El nou equipament ha suposat una inversió de 2.298.618,95 euros i compta amb una superfície de 6.832,70 metres quadrats destinats al patinatge de velocitat en línia; així dona resposta a dues entitats del municipi que practiquen aquest esport a nivell internacional.

Les obres han estat finançades per l'administració metropolitana i el consistori, i AMB ha redactat i dirigit el projecte, així com l'execució de les obres en un espai verd que forma part de la Xarxa de Parcs Metropolitans (XPM).

MÉS DE 6.000 METRES QUADRATS

El patinòdrom és constitueix per una pista exterior de competició de 200 metres de llarg i sis d'ample, una d'entrenament de tres metres d'ample i una pista polivalent de 22 per 40 metres situada a l'interior de l'anell.

Hi ha també un petit edifici de serveis que inclou dos vestuaris, magatzems, zona de taquilles, càmera d'instal·lacions, serveis per al públic i una sala per a entitats.

El conjunt esportiu compta amb un tancament perimetral que envolta l'equipament i passa per davant de les façanes de l'edifici de serveis, de manera que queda integrat dins del parc amb plantes enfiladisses i vegetació arbustiva.