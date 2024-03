El PP votarà 'no' als pressupostos de Barcelona: "Hem perdut la confiança en Collboni"

BARCELONA, 20 març (EUROPA PRESS) -

El grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona votarà 'no' als pressupostos del govern de Jaume Collboni (PSC), que se sotmetran a aprovació definitiva en el ple de divendres: "Hem perdut la confiança en Collboni".

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa el portaveu del grup, Juan Milián, juntament amb la regidora Ángeles Esteller, per presentar les iniciatives que els populars defensaran en el mateix ple.

"Collboni ha buscat la confiança de Colau i ha perdut la confiança de la gran majoria del consistori", ha lamentat Milián, que considera que els pressupostos no s'aprovaran perquè diu que l'alcalde no ho ha treballat amb els grups i que només s'ha centrat en Colau.

D'aquesta manera, i a dos dies de la votació definitiva, els pressupostos de Collboni disposen únicament del suport d'ERC en haver-los pactat amb ells; mentre que BComú, Junts, el PP i Vox es mantenen en el rebuig als comptes.

INICIATIVES

D'altra banda, els populars defensaran en el ple una proposició per instar el govern a incorporar un paquet de beneficis fiscals per a famílies, autònoms i empreses en les pròximes ordenances fiscals.

També presentaran un prec per demanar la supressió immediata del carril bici de la Via Augusta, i una pregunta a l'alcalde sobre com valora "la paràlisi" del Govern municipal.