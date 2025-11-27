El PP veu una "deriva alarmant" en les 250.000 xeringues retirades del carrer a Barcelona en 5 anys

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha alertat de la "deriva alarmant" després d'haver-se retirat més de 250.000 xeringues en 5 anys als carrers de la ciutat i que el 2024 se'n retiressin gairebé 70.000.
En un comunicat aquest dijous, ha explicat que les dades les han sabut a través d'una resposta interna del govern municipal a una pregunta dels populars, i que per això ha demanat mesures com policia fixa als carrers amb més problemes, reforçar la neteja i blindar parcs infantils i entorns escolars.
Sirera ha considerat que "l'augment de xeringues als carrers mostra el fracàs polític del govern municipal de Collboni. No és lògic que hi hagi 15 sales de venipunció habilitades a tota la ciutat i que, amb tot, moltes persones drogodependents acabin consumint en plena via pública".