El PP proposa agermanar Barcelona amb Ceuta i establir una relació de "col·laboració permanent"

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha anunciat que els populars proposaran en el ple d'aquest divendres agermanar la ciutat amb Ceuta i establir una relació de "col·laboració permanent" per protegir els seus ciutadans i defensar la convivència.
"Davant una situació d'aquesta magnitud, la nostra ciutat ha de demostrar solidaritat, cooperació i lleialtat com ja hem fet amb altres ciutats del món en moments de dificultat", ha sostingut en un comunicat la formació aquest dimecres.
Sirera ha defensat que l'agermanament sigui "quelcom més que un gest", amb intercanvis educatius i culturals, col·laboració policial, cooperació en serveis socials, emergències i protecció civil i col·laboració empresarial, esportiva i cultural.
Durant el ple, el PP també preguntarà a l'alcalde, Jaume Collboni, per la "decadència en la qual es continuen sumint" els carrers de Barcelona per la proliferació d'assentaments a diverses zones, com la ronda Litoral, Montjuïc i la Sagrera.
També demanarà que el consistori reclami al Govern central ampliar la protecció de les famílies beneficiàries de la prestació per cura de menors amb càncer o malalties greus per impedir que la perdin en complir 26 anys els fills.