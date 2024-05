El PP insta Collboni a millorar la gestió de residus i cotxes a Consell de Cent de Barcelona

BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha instat aquest diumenge l'alcalde, Jaume Collboni, a millorar la gestió de residus i de vehicles de càrrega i descàrrega al carrer peatonalitzat de Consell de Cent i en altres passejos semblants.

A través d'un comunicat, ha dit que existeixen nombroses queixes de veïns per la brutícia i la mala olor que s'acumula al voltant dels contenidors de Consell de Cent: "No ens podem permetre que els nostres veïns visquin entre escombraries".

El 'popular' ha valorat que l'actual disposició dels contenidors és poc eficaç i fa que hi hagi poc espai per als vehicles de càrrega i descàrrega, i ha advertit que els transportistes aparquen on poden perquè no hi ha zones exclusives perquè puguin fer la seva feina.

Sirera ha demanat a Collboni que "es prengui de debò la càrrega i descàrrega a Barcelona, una feina imprescindible per a la restauració i els negocis de la nostra ciutat, i creï aquestes zones exclusives perquè els repartidors puguin treballar amb tranquil·litat".

També ha recordat que el seu partit va presentar fa dos mesos una mesura en el ple del districte de l'Eixample per millorar la planificació dels eixos pacificats.