El PP exigeix a l'Ajuntament de Barcelona que sigui acusació particular contra l'agressor del metro

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Dani Sirera, ha exigit a l'alcalde, Jaume Collboni, que el Govern municipal es personi com a acusació particular contra l'agressor del metro a 10 dones el 9 de febrer a l'estació Camp de l'Arpa de la Línia 5.

També ha demanat que es personi en futurs casos perquè personar-se com a acusació particular és "el primer pas per deixar clara la posició de l'Ajuntament davant la inseguretat", informa aquest dissabte el partit en un comunicat.

Dani Sirera ha criticat que el metro és "un dels epicentres de la inseguretat a la ciutat" i ha posat com a exemple que els delictes es van incrementar un 47,3% el 2023.

El PP ha demanat en el comunicat un Pla de seguretat per al metro que inclogui més seguretat privada i policies de paisà i ha declarat que fets com el de la setmana passada constaten la importància de tenir "un pla de seguretat estricte perquè els usuaris puguin utilitzar el metro amb total tranquil·litat".

Sirera ha dit que la seguretat és "no només responsabilitat del govern de la ciutat, sinó una obligació de l'alcalde".