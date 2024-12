El PP exigeix al Govern central i a la Generalitat protegir els pescadors de Tarragona

TARRAGONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

El PP de Tarragona ha exigit aquest dilluns al Govern central i a la Generalitat assegurar la supervivència del sector pesquer de la província", després de lamentar, textualment, la inacció per protegir els pescadors.

Segons informa el partit en un comunicat, la diputada popular al Congrés María Elisa Vedrina ha instat el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, a treballar perquè la setmana vinent la Comissió Europea ampliï els dies d'activitat dels pescadors, un "sector clau a la província".

Per la seva banda, el diputat al Parlament Pere Lluís Huguet ha lamentat que el Govern "està més preocupat" pel finançament singular que per exigir a l'executiu espanyol que, textualment, intervingui per protegir una part important de l'economia de Tarragona.