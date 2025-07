El PP exigeix a Collboni garantir la correcta climatització dels equipaments municipals

BARCELONA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit aquest dimecres a l'alcalde, Jaume Collboni, garantir la correcta climatització dels equipaments municipals davant les "constants" avaries que s'estan produint a mercats, CAP, biblioteques i escoles bressol municipals.

"En vista d'aquesta circumstància el govern municipal novament està reaccionant tard i malament ja que cada dia se succeeixen les notícies d'un nou equipament que supera la temperatura òptima i es converteix en un perill tant per als treballadors com per als usuaris", ha advertit Sirera en un comunicat, en el qual apunta que portarà la proposta a la Comissió d'Economia i Hisenda de la setmana vinent.

Sirera ha explicat que els mercats de l'Abaceria i la Llibertat tenen problemes amb els sistemes d'aire condicionat; el mercat de Canyelles es climatitza amb ventiladors i els sistemes de climatització dels mercats de la Concepció, la Barceloneta i Sants han tingut avaries que han provocat temperatures de fins a 30 graus.

"A aquest despropòsit s'hi afegeixen les tres biblioteques que han hagut de tancar durant alguns dies aquest estiu, també per avaries del mateix tipus: la Jaume Fuster, la de Nou Barris i ahir mateix la biblioteca de Fort Pienc - Anna Maria Moix també tancava les portes per la impossibilitat de treballar i d'oferir el servei de biblioteca en condicions òptimes", ha lamentat.

ESCOLES INFANTILS

També ha assegurat que cada any es produeixen aquestes incidències en escoles infantils i que, des del juny, 15 centres han reportat problemes amb els sistemes de climatització

Per Sirera, el Pla clima i el Pla calor que se'n deriva tornen a ser "propaganda buida" de contingut i, a parer seu, un absolut fracàs ja que no garanteixen que els equipaments municipals siguin refugis climàtics durant l'època de més calor.