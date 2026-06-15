El PP demana "protegir els alumnes" de les Teresianes de Barcelona davant el futur Museu Gaudí

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat al govern de l'alcalde, Jaume Collboni, "protegir els alumnes" de l'Escola de les Teresianes del carrer Ganduxer davant la instal·lació d'un museu dedicat a l'arquitecte Antoni Gaudí al centre.
"Les famílies, els veïns i la comunitat educativa tenen dret a saber quin impacte tindrà aquest projecte", ha sostingut el líder popular, que ha reclamat al consistori transparència i garanties per vetllar per la compatibilitat del museu amb l'activitat educativa.
En aquest sentit, ha defensat que "Barcelona necessita projectes culturals de qualitat, però mai a costa de la seguretat i el benestar dels estudiants", per la qual cosa ha reclamat al govern municipal oferir-los totes les garanties, proposta que portaran a la comissió de Drets Socials, Cultura i Esports d'aquest dimarts.