BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha enviat una carta a l'alcalde, Jaume Collboni, pel 25N en la qual demana suspendre l'acord de col·laboració amb la ciutat iraniana d'Esfahan, després que el govern de l'Iran hagi condemnat a 74 fuetades la cantant Parastoo Ahmadi per difondre a Youtube un concert en el qual cantava sense vel.
"Aquest nou episodi de repressió contra les dones i de vulneració de les llibertats fonamentals resulta incompatible amb els valors que Barcelona vol defensar", ha sostingut Sirera en la carta enviada aquest dimecres.
Ha destacat que Barcelona "no es pot mostrar impassible davant aquestes atrocitats" i també ha condemnat públicament aquest fet en l'acte celebrat a l'Ajuntament amb motiu d'aquest dia.