El PP demana a Collboni revisar els carrers pacificats per millorar la mobilitat per a les persones cegues

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha demanat a l'alcalde, Jaume Collboni, revisar i redissenyar els carrers amb plataforma única per "assegurar que no suposin un obstacle" per a les persones cegues o amb discapacitat visual.
En un comunicat aquest dilluns, Sirera ha advertit que l'eliminació de vorades i referències físiques clares "dificulta l'orientació de moltes persones que depenen del tacte per desplaçar-se amb seguretat".
Per això, ha reclamat solucions tècniques que permetin combinar la pacificació del trànsit amb l'accessibilitat universal, com la "instal·lació de paviment podotàctil, la diferenciació clara de textures entre zones per als vianants i de circulació i la creació de franges de seguretat fàcilment identificables amb bastó".