El PP demana a Collboni que prioritzi la videovigilància a les càmeres de tràfic "per recaptar"

BARCELONA, 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera, ha exigit aquest divendres a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que prioritzi les càmeres de videovigilància a les de tràfic, que instal·la "per recaptar", informa el grup municipal en un comunicat.

Sirera ha afirmat que "mentre el PP prioritza la instal·lació de càmeres de videovigilància amb la finalitat de garantir la seguretat dels ciutadans a la ciutat de Madrid, Collboni instal·la més càmeres de tràfic per recaptar".

Ha explicat que Madrid disposa de 332 càmeres de videovigilància, el triple que Barcelona, on hi ha 117 càmeres d'aquest tipus instal·lades, 62 càmeres per controlar els accessos a la zona de baixes emissions, 28 càmeres de tràfic en entorns escolars i 62 radars.

La presència de càmeres de videovigilància "no pot tenir una final recaptatòria, sinó que ha de complir una funció dissuasiva cap als delinqüents que actualment se senten impunes", ha dit.

També ha anunciat que insistirà a instal·lar més càmeres d'aquest tipus en la Comissió Municipal de dimecres.