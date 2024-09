El PP demana a Collboni posar fi a les armes punxants i desallotjar l'Ateneu Llibertari

BARCELONA, 16 set. (EUROPA PRESS) -

El PP de Barcelona defensarà la necessitat de posar fi a "l'increment de l'ús d'armes punxants" dotant de més recursos la Guàrdia Urbana i el desallotjament immediat de l'Ateneu Llibertari de Trinitat Vella, cosa que proposarà en les pròximes comissions de l'Ajuntament de Barcelona.

En un comunicat, el portaveu del grup al consistori, Juan Milián, ha explicat aquest dilluns que en la Comissió de Presidència i Seguretat defensarà dues iniciatives per posar fi a "l'increment de l'ús d'armes punxants, com navalles, amb la dotació d'eines de protecció i detecció per a la Guàrdia Urbana i per al desallotjament immediat de l'Ateneu Llibertari de Trinitat Vella pels greus problemes que provoca al barri".

Així mateix, en la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esport, Víctor Martí promourà la gratuïtat en l'escolarització de 0 a 3 anys i preguntarà a l'Ajuntament sobre els recursos dels quals disposa "per atendre l'arribada d'immigrants en situació administrativa irregular".

Per la seva banda, en la Comissió d'Urbanisme, Milián instarà a plantejar un projecte de plantació de nova vegetació al tram de les escales Forestier que, a parer seu, està molt deteriorat.

En la Comissió d'Economia, Ángeles Esteller presentarà una iniciativa per rebaixar un 7% l'IBI, rebaixar un 3% l'impost de vehicles i un 6% l'impost de construccions, a més d'un 30% el de clavegueram i la supressió de la taxa de recollida de residus a domicilis particulars.

DANIEL SIRERA

El president del grup municipal, Daniel Sirera, ha carregat contra l'exalcaldessa Ada Colau: "Se'n va a Itàlia d'Erasmus, però les seves polítiques nefastes es mantenen a càrrec del deixeble Collboni", després del seu anunci de deixar l'Ajuntament.

"Colau ha estat la pitjor alcaldessa de Barcelona i ella mateixa s'avorreix de la ciutat i de la inseguretat en la qual es viu, aquella que ella mateixa va provocar amb decisions desastroses", ha opinat.