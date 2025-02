El PP demana a Collboni no "amagar" l'informe sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

Afirmen haver-se reunit amb Collboni en les últimes hores "per gestionar el passat de Colau"

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP a l'Ajuntament, Juan Milián, ha reclamat a l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, que "deixi d'amagar" l'informe sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat i que defensi els interessos dels barcelonins.

"El senyor Collboni no vol molestar ERC ni els Comuns, els socis de Sánchez", ha assegurat en una roda de premsa aquest dimecres, en la qual ha anunciat que els populars portaran al ple de febrer, que se celebra aquest divendres, una proposició perquè Barcelona lideri l'ampliació de l'enclavament.

A més, ha reivindicat que el PP no només vol una ciutat més connectada amb el món, sinó que tampoc no tingui ferides internes, en les seves paraules, en referència a la cobertura de la ronda del Mig: "Es va aprovar fa un any que s'estudiés la viabilitat en termes tècnics. Som al 2025 i l'informe no ha vist la llum", ha afirmat, per la qual cosa també portaran l'assumpte al ple.

Així mateix, demanaran al govern municipal que faci efectiu un pla de xoc contra les agressions sexuals que es produeixen a la ciutat i preguntaran a Collboni els motius que han portat l'Ajuntament a adquirir la Casa Orsola en el que consideren que ha estat un 'pelotazo'.

Preguntat per això, ha afirmat haver-se reunit amb Collboni en les últimes hores a petició del mateix alcalde, si bé ha lamentat que no hagi estat un diàleg sincer amb el PP ja que el que buscava era "gestionar el passat de Colau" posant-hi pegats, en referència a l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.