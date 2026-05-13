El PP celebra que el Pla d'Usos de Ciutat Vella de Barcelona prohibeixi noves botigues de cànnabis

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha celebrat que el nou Pla d'Usos de Ciutat Vella hagi inclòs la petició del seu partit d'incloure la prohibició de noves botigues de cànnabis i derivats.
"Era imprescindible posar fre a la proliferació d'aquest tipus d'establiments", ha afirmat en un comunicat aquest dimecres, i ha lamentat que la proposta que van fer sobre els supermercats 24 hores i exigir una doble llicència per vendre alcohol no va ser acceptada.
Així mateix, Sirera ha criticat que el nou Pla d'Usos és un instrument que "arriba tard i que es torna a quedar curt per resoldre els problemes estructurals del teixit comercial dins el centre històric de la ciutat".
Ha afegit que el districte fa "més de 20 anys" que encadena plans d'usos parcials que no han funcionat i que, per això, Ciutat Vella continua tenint problemes de degradació comercial i saturació de determinats negocis.
Amb tot, el líder popular ha criticat el govern municipal per les obres de la Rambla, en què considera que la regulació prevista "limita fortament l'obertura de nous negocis" i que aquest fet, a parer seu, només pot acabar generant un passeig ple de persianes abaixades.