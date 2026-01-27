El PP de Barcelona renova les presidències a 5 districtes per "reforçar" la seva estructura

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
L'executiva provincial del PP a Barcelona ha aprovat aquest dilluns renovar les presidències de 5 districtes per "reforçar i renovar" l'estructura del partit a la capital catalana, han explicat fonts dels populars a Europa Press.
En el cas dels districtes de Gràcia, Sant Andreu i Sant Martí, els recentment nomenats presidents Ismael Bayarri, Toni González i Nicolás Romero, respectivament, ocuparan un lloc que fa més de 3 anys que no tenien al districte, segons ha avançat 'Nació'.
D'altra banda, els nous presidents d'Horta, Susana Clerici, i de Sarrià-Sant Gervasi, Albert Fernández-Saltiveri, substitueixen els anteriors líders de districte Manuel Conde, que feia 22 anys que estava en el càrrec, i Isaac Martín, que s'incorpora a la Junta Local presidida pel líder del PP a Barcelona, Daniel Sirera.