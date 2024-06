El PP de Barcelona qualifica d'"error" el preacord de govern entre Collboni i ERC

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El PP de l'Ajuntament de Barcelona ha considerat "un error que Collboni incorpori al govern els qui van incendiar Barcelona", ha informat en un comunicat aquest dimecres.

Ho ha dit el líder popular a Barcelona, Daniel Sirera, després del preacord perquè ERC entri a l'executiu socialista, que la militància republicana votarà dijous.

Sirera ha retret a Collboni "haver mentit els seus votants, als quals va prometre que no pactaria amb qui no respectés Espanya" i ha reivindicat que els populars són l'única oposició al Govern municipal actual.

A parer seu, el Govern municipal podria governar buscant acords puntuals amb tots els partits, però ha optat per "condemnar Barcelona a tres anys més de decadència i decreixement econòmic".

Finalment, ha advertit Collboni que no compti amb el PP, textualment, i ha considerat "curiós", que ERC no faci costat al PSC per presidir el Parlament.