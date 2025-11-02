El PP de Barcelona presenta al·legacions per demanar que la seu de la Policia segueixi a Via Laietana

BARCELONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, ha presentat al·legacions davant de la Secretaria d'Estat de Memòria Democràtica per "garantir la permanència de la seu històrica de la Prefectura Superior de Policia a l'edifici de Via Laietana 43".
En les al·legacions, el PP sol·licita, a més de mantenir la seu de la Policia Nacional a l'edifici, reconèixer el valor actual de l'edifici com a seu de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, incloure una clàusula de neutralitat política per "impedir l'ús partidista" i redactar un pla d'interpretació històrica elaborat per experts, informa el partit en un comunicat aquest diumenge.
Sirera ha advertit que "expulsar a la Policia Nacional seria un atac directe a una de les institucions que més han contribuït a la convivència i la seguretat".
A més, ha assegurat que la Policia Nacional "és hereva de la constitució de 1978, no del que va ocórrer en aquest edifici durant la República o la dictadura" i ha dit que la Prefectura de Via Laietana no pot ser un monument al passat com pretenen alguns, textualment.
També ha reclamat que la memòria democràtica "no s'utilitzi com a eina ideològica, sinó com un exercici de veritat, respecte i reconciliació" i, en les seves paraules, l'objectiu no és reobrir ferides sinó educar i enfortir la convivència.