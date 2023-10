El PP de Barcelona manté el 'no' a les ordenances de Collboni a un dia de votar-les en el ple

BARCELONA, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, ha afirmat aquest dijous que el seu grup municipal manté el 'no' a les ordenances fiscals proposades pel govern de Jaume Collboni, a un dia de votar-les en el ple.

Ho ha dit en una roda de premsa, en la qual ha recalcat que "no ha canviat res", ni l'actitud del Govern municipal ni el posicionament del PP, des de la votació en la Comissió d'Economia de la setmana passada, i ha dit que no veu normal estar en aquesta situació.

"Aquí el govern té una prioritat que ara mateix no és Barcelona ni els pressupostos. La tenen al palau de La Moncloa, no als barris de Barcelona. Estan pensant més en Sánchez", ha afirmat.

Els populars insisteixen en una rebaixa fiscal i a eliminar les polítiques impulsades durant el mandat d'Ada Colau, i consideren que Collboni no està buscant suports per aprovar els pressupostos perquè "té el cap més a Madrid".

En el ple de divendres, el PP preguntarà precisament sobre les negociació dels comptes, presentarà una proposició per crear una comissió per a la simplificació administrativa de l'Ajuntament, i un prec per demanar una prova pilot perquè les motos puguin circular pel carril bus-taxi.