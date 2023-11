El PP a Barcelona critica que Collboni està "en espera que arribin uns altres a governar"

BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Juan Milián, ha criticat aquest dimecres que l'alcalde Jaume Collboni "s'està mostrant com un alcalde mandrós en espera que uns socis arribin a governar la ciutat".

Ha afegit que, després de la formació del Govern central, Collboni "ja no té excuses per continuar amb la paràlisi en la qual es troba Barcelona", segons un comunicat del partit.

I ha lamentat que el PSC miri a altres partits, que qualifica d'extrems, després de donar-li "una oportunitat d'or per poder governar per a tots els barcelonins des de la centralitat".

REBUIG A L'AMNISTIA

Els populars portaran al ple una declaració institucional en "defensa de la Constitució" i per rebutjar la llei d'amnistia.

A més a més, presentaran un prec per desallotjar Can Vies perquè "fa més d'un quart de segle que està okupat i no pot continuar sent així".