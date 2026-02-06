El Port de Tarragona acull una exposició del fons internacional de ceràmica contemporània del Vendrell

TARRAGONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -
El refugi 1 del Moll de Costa del Port Tarragona acollirà l'exposició del fons internacional de ceràmica del Vendrell que compta amb 30 obres procedents de la Biennal Internacional de Ceràmica del Vendrell, un certamen de "referència en el panorama ceramista internacional", i del fons d'art del consistori vendrellenc.
La mostra exhibeix obres d'artistes premiats en les 13 edicions de la Biennal de Ceràmica i s'inaugurarà aquest dissabte a les 18 hores i es podrà visitar fins al 22 de març, ha informat el Port de Tarragona aquest divendres.
Aquest fons d'art s'ha anat ampliant al llarg dels anys amb la participació de ceramistes d'arreu del món i ha contribuït a "reforçar el patrimoni artístic del municipi".