El Port Olímpic de Barcelona repassa la trajectòria d'Helen Levitt en una exposició

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Port Olímpic de Barcelona acollirà fins al gener una mostra fotogràfica de l'artista nord-americana Helen Levitt, de KBr Fundación Mapfre, que repassa la trajectòria d'una de les figures més destacades de la fotografia urbana del segle XX.
L'exposició, d'accés gratuït i situada al moll de Mestral, forma part de l'acord de col·laboració entre BSM, Fundación Mapfre i l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) per acostar la fotografia i les arts escèniques a la ciutadania, explica un comunicat aquest dimarts.
Les imatges d'Helen Levitt, especialment les que retraten infants jugant al carrer, representen una crònica visual de la societat nord-americana, on el carrer esdevé escenari de la vida col·lectiva.