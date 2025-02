El Port Olímpic de Barcelona renova els seus aiguamolls per adaptar-se als "efectes del canvi climàtic"

BARCELONA 23 febr. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona ha començat la substitució dels cinc aiguamolls de formigó del moll de Xaloc del Port Olímpic per passarel·les flotants per adaptar-se als "efectes del canvi climàtic", com inundacions o la pujada del nivell del mar, ha informat aquest diumenge en un comunicat.

L'actuació, que es tracta d'una nova fase de les obres d'adequació de la infraestructura marítima del port, també inclourà la renovació dels tres aiguamolls ja flotants dels molls de Gregal, Mestral i Marina.

Entre els treballs previstos, que permetran una millor adaptabilitat a variacions en la distribució dels vaixells, s'inclou també una renovació de totes les torretes de subministrament d'aigua i d'electricitat per als vaixells del port.

La primera tinent d'alcalde de Barcelona i presidenta de Barcelona Serveis Municipals (BSM) ha recordat que el Port Olímpic ja va reforçar el dic de Recer per minimitzar els efectes dels temporals i ara "fa un pas més" amb la renovació dels aiguamolls.

Les obres de substitució dels aiguamolls suposaran una inversió de 4,3 milions d'euros, es faran per fases i duraran aproximadament un any, per garantir l'operativitat del Port Olímpic "en tot moment".