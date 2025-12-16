El Port Olímpic de Barcelona ofereix per Nadal activitats culturals i gastronòmiques

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
El Port Olímpic de Barcelona oferirà del 20 de desembre al 5 de gener una varietat d'activitats familiars, culturals i gastronòmiques per celebrar les festes de Nadal amb el lema 'Un Nadal a la carta al Port Olímpic'.
En un comunicat aquest dimarts, Barcelona Serveis Municipals (BSM) assenyala que una de les novetats és l'estrena del mapping 'Barcelona, vela i paper', una selecció d'espectacles al carrer de "primer nivell" i els tallers de manualitats 'Handmade Christmas Kids' pensats per a les famílies.
Ha destacat que el port es consolida com "un espai de ciutat amb una àmplia varietat de propostes per gaudir de les festes en família i amb els amics".