El Port Olímpic de Barcelona obre portes a les famílies amb la 3a edició del Dissabte Blau

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona obrirà les seves portes al públic familiar aquest dissabte amb la tercera edició del Dissabte Blau, un programa d'activitats i tallers gratuïts per "gaudir d'aquest nou espai de la ciutat".

Des de les 11.00 hores fins a les 15.00 hores, el Moll de Mestral oferirà una desena de propostes relacionades amb el mar, un espai de lectura i material per dibuixar, entre d'altres, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest dijous en un comunicat.

Per al consistori, aquesta nova edició de la iniciativa confirma que ja s'ha consolidat com "la festa familiar del Port Olímpic", i que com a novetat d'aquest any repetirà la festa els mesos de juliol, setembre, octubre i novembre amb noves propostes.