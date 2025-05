El Port Olímpic de Barcelona acull aquest cap de setmana el mercat de disseny sostenible Soul Market

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El Moll de Mestral del Port Olímpic de Barcelona acull aquest cap de setmana el mercat itinerant i gratuït de disseny sostenible i gastronomia urbana Soul Market.

El mercat compta amb més d'una vintena de parades d'artistes, dissenyadors locals, marques sostenibles i gastronomia urbana i, tant aquest dissabte com diumenge, hi ha programades activitats per a tots els públics i actuacions musicals, ha informat Barcelona de Serveis Municipals (BSM) en un comunicat aquest dimarts.

Entre elles, destaquen una classe de ioga immersiu; una cursa esportiva amb sortida des del Port Olímpic; una classe de salsa i batxata i tallers infantils inspirats en el mar.