El Port Olímpic acull el Barcelona Electric Marine Show de nàutica sostenible del 3 al 5 d'abril

BARCELONA 30 març (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic de Barcelona acollirà entre el 3 i el 5 d'abril la segona edició de la trobada de nàutica sostenible Barcelona Electric Marine Show, que reunirà empreses que lideren la transició energètica al sector de la nàutica i professionals del sector de l'electromobilitat i energies renovables, ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.

L'esdeveniment, organitzat pel Port Olímpic i l'Asociación Nacional de Barcos Eléctricos (ANBE), sota el lema 'Connecting Land and Sea for a Sustainable Future', comptarà amb la participació de grups internacionals com TEMO France, ePropulsion i Water World, especialitzats en sistemes de propulsió elèctrica per a embarcacions.

A la zona expositiva del Moll de Mestral es podran veure embarcacions pioneres com un vaixell propulsat per hidrogen, un catamarà elèctric fet amb una impressora 3D i un pantalà flotant que carrega vaixells amb energia fotovoltaica, entre altres.

A més, les jornades compten amb un programa de ponències i taules rodones sobre nàutica sostenible i transició energètica organitzades en col·laboració amb l'International Electric Marine Association (IEMA) i que se celebraran a l'Auditori de Mestral per abordar qüestions com els reptes de l'electromobilitat nàutica i la sostenibilitat de les infraestructures portuàries i el turisme nàutic.

El públic familiar podrà visitar el Barcelona Electric Marine Show durant el dissabte 5 d'abril, gràcies a una oferta d'activitats divulgatives i de conscienciació sobre els ecosistemes marins i la importància de mantenir nets els mars i oceans.