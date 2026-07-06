Pontons i Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) despleguen un pla d'activitats fora l'escola

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
Els municipis de Pontons i Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) han elaborat un pla local d'activitats fora l'escola amb el suport de la Diputació de Barcelona per ampliar i diversificar l'oferta educativa més enllà de l'àmbit educatiu.
El pla incorpora criteris per garantir l'accés universal a les activitats, promoure la diversitat de l'oferta inclusiva i "assegurar que els infants i joves amb necessitats educatives específiques trobin resposta en cada àmbit", informa la corporació en un comunicat aquest dilluns.
Ha afegit que aquestes iniciatives "afavoreixen la igualtat d'oportunitats educatives amb la intenció que la situació socioeconòmica, geogràfica o familiar d'infants i joves no condicioni el seu accés a una educació de qualitat més enllà de les aules".