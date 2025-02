El ple de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) acorda abandonar X

BARCELONA 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El ple municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha acordat abandonar X per "obrir el debat perquè les xarxes socials tornin a ser un espai respectuós amb la democràcia".

Segons ha informat el consistori en un comunicat aquest dimecres, es tancaran els 25 canals municipals actuals i únicament es mantindrà un compte, l'oficial de l'Ajuntament, "destinat només a informació d'emergències, alertes meteorològiques i afectacions de la mobilitat".

Han informat que la mesura serà efectiva a partir del 15 de març i la defensen per "la importància de la llibertat d'expressió com un dret fonamental per al bon funcionament de la democràcia".