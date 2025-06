El ple de Castelldefels rebutja el projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Castelldefels (Barcelona) ha aprovat aquest divendres una declaració de rebuig institucional al projecte d'ampliació de l'Aeroport de Barcelona, presentat aquest dimarts per la Generalitat després de l'acord assolit amb el Govern central i Aena.

El punt ha obtingut els vots a favor del govern municipal (PP) i de tots els grups municipals a excepció del PSC, que hi ha votat en contra després de presentar una esmena parcial, que ha estat rebutjada.

L'alcalde de la ciutat, Manuel Reyes, ha lamentat que el Govern no hagi buscat la complicitat dels ajuntaments de la zona i ha assegurat que plantaran cara: "És com David contra Goliat, però cal que ho fem per responsabilitat, perquè els 25 regidors som aquí per defensar els veïns".

Així mateix, ha avisat que miraran de capgirar l'ampliació buscant complicitats amb la resta d'agents socials i fent servir "totes les forces" que els atorga la llei ja que, a parer seu, no és beneficiosa per a la ciutat.

La proposta, que haurà d'avalar la Unió Europea, planteja ampliar 500 metres la tercera pista de l'enclavament, la més propera al mar i que serveix per als enlairaments, per assumir més vols de llarg radi i tenir un hub intercontinental, amb un pressupost de 3.200 milions d'euros i la previsió de culminar-lo el 2033.