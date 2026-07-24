El ple de Barcelona reelegeix David Bondia com a síndic de greuges

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres reelegir David Bondia com a síndic de greuges de la capital catalana, que repetirà mandat per al període 2026-31, després d'haver-ho estat entre 2021 i 2026.
El nomenament de Bondia ha comptat amb els vots favorables del PSC, Junts, BComú i ERC, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox, i arriba després que guanyés el procés de participació ciutadana.
Bondia prendrà possessió a l'octubre, un cop finalitzi el seu mandat actual.
En unes declaracions als mitjans, el síndic ha avançat que reclamarà més recursos per "tenir més incidència" en la presa de decisions de l'Ajuntament, i ha defensat el paper de la seva figura perquè la seva raó de ser és la defensa dels drets des de la proximitat.
JAUME COLLBONI
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrat l'elecció de Bondia per un "amplíssim acord", la qual cosa ha assegurat que reforça la institució i el funcionament del sistema democràtic de l'Ajuntament.
Ha afegit que un bon govern ha de tenir una bona sindicatura: "La bona feina del síndic contribueix a millorar la del govern i estic segur que així ho faran, ajudaran a servir millor els nostres conciutadans".
El líder de Junts, Jordi Martí, ha afirmat que l'experiència acumulada del síndic és una garantia, però li ha reclamat que la Sindicatura faci un pas més i sigui "més proactiva, que reforci el seguiment del compliment de les seves recomanacions, que exigeixi més rendició de comptes del Govern municipal i que faci visible quan les seves resolucions no s'executen".
Per la seva banda, el portaveu de BComú, Marc Serra, ha reclamat al consistori que impulsi més el procés de participació ciutadana perquè arribi a més gent en la pròxima edició i ha sostingut que la Sindicatura continuarà garantint els drets de tothom, "especialment dels qui més necessiten les institucions al seu costat".
I per part d'ERC, la regidora Rosa Suriñach ha defensat que Bondia té un projecte "sòlid" per continuar al capdavant de la institució, alhora que ho entenen com una continuïtat i una nova etapa per incidir més a peu de carrer.
ABSTENCIÓ I EN CONTRA
Per la seva banda, la regidora del PP Sonia Devesa ha justificat l'abstenció del seu partit en no estar d'acord amb el procés d'elecció i ha reclamat que qui ocupi el càrrec gaudeixi de la "màxima independència i de l'aparença d'independència".
Finalment, el president de Vox, Gonzalo de Oro, ha afirmat no creure en aquesta figura perquè ja existeix la Sindicatura de Catalunya i el defensor del poble i ha criticat que el 90% del pressupost de la institució vagi destinat a sous.