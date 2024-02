El ple de Barcelona mostra el seu suport als pagesos, "imprescindibles" per al futur

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha acordat aquest divendres en el ple una declaració institucional en la qual mostra el seu suport als pagesos, reconeix el seu paper en la viabilitat de la ciutat i els considera "imprescindibles" en la construcció d'un futur sostenible i menys dependent de tercers països.

La declaració, promoguda per ERC i signada per Junts, el PSC, BComú, ERC i el PP en el context de les recents manifestacions del sector agrari, ratifica el compromís de l'Ajuntament de treballar en un sistema alimentari "més just, equitatiu i sostenible", i fer més accessible l'alimentació de proximitat.

També insta el Govern central a paralitzar la negociació d'acords de lliure comerç amb tercers països i a controlar més les importacions, entre altres qüestions, i al Govern agilitzar el cobrament d'ajuts i simplificar els tràmits administratius del sector.