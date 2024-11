El ple de Barcelona avala el casc obligatori per anar en patinet a partir del febrer

La nova ordenança prohibeix que les bicis circulin per la vorera

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament aquest divendres la nova ordenança de circulació, que entrarà en vigor el pròxim 1 de febrer del 2025, amb els vots a favor del PSC, ERC i BComú, l'abstenció del PP i els vots en contra de Junts i VOX.

La nova ordenança, que modifica l'actual del 2017, inclou l'obligació d'ús del casc als usuaris de vehicles de mobilitat personal (VMP), com els patinets elèctrics, a més de la prohibició de circular per calçades on la velocitat estigui marcada a 50 quilòmetres per hora.

A més a més, aquests vehicles no podran superar els 25 quilòmetres per hora als carrils bici, hauran de reduir la velocitat fins al mateix límit a les vies de 30, i si el carril bici és a la vorera o en plataforma única no podrà superar els 10 quilòmetres per hora.

La nova ordenança prohibirà que a la vorera hi circulin VMP i bicicletes, aquestes últimes amb excepcions en determinats casos, a més d'aparcar motos en entorns de centres hospitalaris i escolars.

"BON TO" EN LES CONVERSES

La primera tinent d'alcalde Laia Bonet ha celebrat l'aprovació definitiva per arribar a l'objectiu que tenia l'executiu que la vorera sigui dels vianants, textualment, i ha posat en valor el "bon to" en les converses amb BComú i ERC a l'hora d'incloure propostes en la nova llei.

El regidor de BComú Guille López ha remarcat que suposa un pas endavant, però segons ell també massa tímid i curt per als reptes que ha d'abordar Barcelona: "Ens queda molta feina a fer", ha afirmat.

D'altra banda, la regidora d'ERC Rosa Suriñach també ha celebrat la bona entesa per redefinir l'escala de vulnerabilitat a l'espai públic, i ha lamentat que la llei hagi estat tants anys al calaix, textualment.

CRÍTIQUES DE JUNTS, EL PP I VOX

La regidora de Junts Francina Vila ha afirmat que aquesta llei no tindrà cap incidència a la via pública, i ha acusat el govern municipal de traspassar una llei d'àmbit europeu i de no aprofitar l'oportunitat de redefinir un model propi.

Per part del PP, el seu portaveu Juan Milián ha lamentat que en el nou text no s'incorpori l'obligatorietat de matricular i assegurar els patinets, a més de la restricció d'aparcar motos prop d'hospitals i escoles: "No es plantegen alternatives", segons les seves paraules.

Finalment, el portaveu de VOX Liberto Senderos ha criticat que no es doni més importància i facilitats a les motos, i ha acusat el govern municipal de no permetre circular a més velocitat en algunes vies "ridículament limitades".