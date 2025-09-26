El ple de Barcelona aprova que s'impedeixi la presència d'Israel en esdeveniments i congressos

També demanarà vetar la presència dels equips israelians en la Grand Départ del Tour de França
BARCELONA, 26 set. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat a petició de BComú una moció que insta a implementar mesures que impedeixin la presència d'Israel en els esdeveniments i congressos que se celebrin a la ciutat.
La iniciativa transaccionada amb el govern municipal, que hi ha donat suport, s'ha votat aquest divendres i ha comptat amb l'aprovació del PSC, BComú i ERC; l'abstenció de Junts, i els vots en contra del PP i Vox.
La segona tinent d'alcalde, Maria Eugènia Gay, ha assenyalat que la responsabilitat de l'Ajuntament "sempre va més enllà de la institucional i més quan la dignitat de les persones i la seva vida es veu trencada".
"Ho hem tornat a demostrar amb el Districte 11 i el nostre vot favorable respon a la línia política d'una Barcelona compromesa amb la pau i la justícia", ha afegit.
Per la seva banda, la líder de BComú, Janet Sanz, ha insistit a demanar que Barcelona "ha de fer tot el possible i necessari per pressionar l'estat genocida d'Israel", i ha apostat per deixar aquest país fora dels congressos que s'organitzin a la ciutat.
La proposta també inclou que el consistori demani vetar la presència dels equips israelians en la Gran Départ del Tour de França que la ciutat acollirà l'any vinent.
GRUPS
La regidora d'ERC, Rosa Suriñach, ha fet costat a la moció en al·legar que "el boicot internacional és una eina justa en casos extrems" i ha defensat l'impacte que pot tenir una ciutat com Barcelona prenent aquestes mesures.
La regidora de Junts Neus Munté ha defensat que la seva formació aposta per la diplomàcia: "L'impacte que pot tenir el boicot a la resolució final del conflicte pot ser nul i a més pot tenir un impacte negatiu a la nostra ciutat".
El regidor del PP Juan Milián ha qualificat la proposta dels Comuns d'"equivocada i deshonesta" perquè no fa referència als crims comesos per l'organització terrorista Hamas.
Finalment, el líder de Vox al consistori, Gonzalo de Oro, ha dit que la iniciativa és surrealista perquè "no té res a veure amb els problemes dels barcelonins i es tracta d'un autoboicot de l'Ajuntament a fires i esdeveniments tan importants de la ciutat".