El ple de Barcelona aprova provisionalment les ordenances fiscals del 2026

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment aquest divendres les ordenances fiscals del 2026 del govern municipal que lidera Jaume Collboni, amb els suports dels grups PSC, BComú i ERC, i els vots en contra de Junts, PP i Vox.
Després d'aprovar-se inicialment en la comissió extraordinària d'Economia i Hisenda fa dues setmanes, ERC i BComú han ratificat el seu suport a les ordenances, que ara entren en un període d'al·legacions de 30 dies, i Junts ha avançat que presentarà.
Passat aquest temps, s'hauran d'aprovar definitivament en el ple del mes de novembre i, un mes després, se sotmetran a aprovació final els pressupostos municipals del 2026, als quals ERC i BComú també van donar el seu suport inicial en aquesta comissió.