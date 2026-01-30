El ple de Barcelona aprova per unanimitat la construcció del Museu del Transport

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 30 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple de Barcelona ha aprovat per unanimitat la iniciativa ciutadana que reclama la construcció del Museu del Transport a la ciutat, que el govern municipal ha proposat construir al voltant de la Vall d'Hebron.
La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha defensat la necessitat d'"exposar i compartir" el patrimoni de Barcelona en l'àmbit del transport que, ha apuntat, no és només material.
Respecte a la ubicació, ha afirmat que el consistori treballarà amb tots els actors implicats en la construcció a Fira de Barcelona, ja que la coordinadora promotora del museu defensa que es construeixi a l'antic palau de Comunicacions i Transport de Montjuïc.
No obstant això, ha apuntat que aquesta opció no depèn específicament de l'Ajuntament, que recentment va anunciar el pla urbanístic que establirà les bases de la renovació d'aquesta zona, i ha defensat l'opció de situar el museu a la Vall d'Hebron.
"Aquest museu finalment serà una realitat", ha resolt Bonet, que ha reconegut la feina de la coordinadora impulsora del museu i li ha agraït l'obstinació i determinació amb el projecte.