El ple de Barcelona aprova la nova taxa de terrasses amb els vots del PSC, Junts, el PP i Vox

S'elimina la bonificació del 75% aplicada per la pandèmia

BARCELONA, 26 gen. (EUROPA PRESS) -

El ple de Barcelona d'aquest divendres ha aprovat de manera definitiva la nova taxa de terrasses amb els vots a favor del Govern municipal (PSC), Junts, el PP i Vox, i el 'no' de BComú i ERC, que permet eliminar la bonificació del 75% que es va aplicar per la pandèmia.

Així, el plenari ha donat llum verda a la modificació de l'ordenança que van pactar el PSC i Junts després que la proposta inicial del Govern municipal (també pactada amb el Gremi de Restauració) no es va aprovar en el ple de l'octubre amb la resta d'ordenances fiscals.

Es va aprovar de manera inicial en el ple del mes de novembre i, després de passar el període d'al·legacions, ha passat l'últim tràmit en la sessió plenària d'aquest divendres.

ESCALAT PROGRESSIU

El projecte inicial de l'ordenança proposava introduir un nou escalat progressiu en la taxa, aprovada el desembre del 2019, en funció del nombre de taules de la terrassa per fer que paguin més els restauradors que tenen més taules i cadires i ocupen més espai públic.

La fórmula que finalment es va pactar amb el Gremi de Restauració i després amb Junts contempla que els trams van cada cinc taules i no cada quatre com s'havia previst, i el coeficient que s'aplica comença en un 0,30 i es va incrementant tram a tram fins al 0,80.

La nova taxa rebaixa dels 8 milions d'euros als 4 milions l'import que pagarà el sector: actualment, la recaptació anual de la taxa amb el 75% de bonificació que s'ha aplicat entre 2020 i 2023, és de "poc més de 2 milions d'euros", va subratllar l'Ajuntament en un comunicat.

"FISCALMENT RIGOROSA"

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha sostingut que no es pot mantenir la bonificació del 75% aplicada per la pandèmia "perquè ja no hi ha una situació d'excepcionalitat", i ha defensat que és una taxa fiscalment rigorosa.

El regidor de Junts Ramon Tremosa ha assegurat que la taxa aprovada "millora" la proposta inicial del Govern municipal; la regidora del PP Àngels Esteller la considera adequada perquè, segons ella, els restauradors requereixen més flexibilitat; i el líder de Vox, Gonzalo de Oro, creu que la taxa és bona per reduir la pressió fiscal als establiments.

"NO ÉS UN BON ACORD"

Per la seva banda, la regidora de BComú Janet Sanz ha criticat que la nova taxa "no és un bon acord per a la ciutat" i ha demanat arribar a acords que garanteixin l'equilibri i la convivència entre els sectors.

En la mateixa línia, el regidor d'ERC Jordi Castellana ha retret que "el problema de la restauració" no és la taxa, sinó els lloguers que paguen els locals, per la qual cosa considera que la proposta no busca l'interès general.