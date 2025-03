El ple de Barcelona aprova modificar la normativa per impulsar edificis nous més sostenibles

BARCELONA 28 març (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres per unanimitat l'actualització de la normativa que regula les dimensions dels patis interiors i de llum per impulsar edificis nous més sostenibles, a través de la modificació del Pla General Metropolità per afavorir l'ús d'elements que redueixen el consum elèctric en espais de ventilació i llum natural.

L'aprovació és provisional, ja que ara s'elevarà a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona, un òrgan de la Generalitat de Catalunya, per a l'aprovació definitiva.

L'objectiu és fomentar l'eficiència energètica i adaptar la norma als estàndards actuals, i a partir d'ara només la superfície mínima exigida es considerarà per al còmput d'edificabilitat de l'edifici i, per tant, si un promotor decideix fer un pati més gran que el requerit, no li computarà en l'edificabilitat.

D'aquesta manera, el consistori vol promoure espais més amplis que permeten una ventilació de més qualitat i millor il·luminació amb llum natural, i així millorar l'eficiència energètica de nous edificis i grans rehabilitacions.

La nova normativa també regularà la il·luminació i ventilació de les plantes subterrànies, que quan rebin aquesta il·luminació i ventilació, la superfície construïda s'haurà d'incloure dins l'edificabilitat, amb l'excepció que es destini a l'ús d'aparcaments o trasters.