El ple de Barcelona aprova 2 mocions que demanen aplicar la reforma de llei en multireincidència

BARCELONA 27 febr. (EUROPA PRESS) -
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres dues propostes de Junts i del govern del PSC per instar el Govern central a aplicar la reforma de la llei en multireincidència, un cop s'aprovi definitivament.
Les propostes, que han comptat amb el vot favorable del PP i Vox i l'abstenció de BComú i ERC, han arribat al ple poques hores després que el govern de l'alcalde, Jaume Collboni, Junts i el PP formalitzessin un acord per destacar la importància de l'aplicació de la nova regla a la capital catalana.
Totes dues iniciatives reclamen més recursos per al sistema judicial barceloní per afrontar els judicis als delinqüents multireincidents i el tercer tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el líder de Junts, Jordi Martí, han coincidit que és una lluita per reduir la percepció de seguretat a Barcelona.